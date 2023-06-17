Юлия Михалкова оттопырила пышные ягодицы в спортзале: трудится, потеет

Экс-звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова нечасто общается с поклонниками в соцсетях. С ее долгим отсутствием в Сети фолловеры уже смирились и решили, что больше она онлайн не вернется. Но к счастью, их предположения не оправдались.

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Михалкова появилась так же внезапно, как и пропала. И как ни в чем не бывало продолжила повествовать о своих делах. На этот раз красотка показала свою тренировку из фитнес-клуба.

Облачившись в тесный комбинезон, актриса припала на одну ногу, оттопырив сочные ягодицы в сторону, и стала тягать гантельку. Второй рукой она снимала видео, чтобы запечатлеться на память, и запостила кадры в соцсеть. Фанаты остались в восторге – они истосковались по контенту от любимицы и рады любым ее активностям.