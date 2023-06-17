Марию Погребняк застукали с новым мужчиной: многодетная мать пока не развелась с мужем

Больше месяца назад поползли слухи о расставании одной из самых крепких пар шоу-бизнеса – Марии и Павла Погребняков. Родившая мужу троих сыновей бизнесвумен отрицала, что они с мужем разводятся, но, судя по всему, немного лукавила. Поскольку на днях ее застукали с другим.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

На день рождения подруги Алины Акиловой Мария пришла не одна, а в компании таинственного блондина, и это явно не Павел Погребняк, сообщает сайт Super.ru. Издание опубликовало видео, на котором парочка не скрывает чувств – объятия, поглаживания и поцелуи у голубков на протяжении вечера стали подтверждением их романа. Покинули тусовку они, держась за руки, Мария цвела и искрилась счастьем.

При этом, официального развода у Погребняков пока не произошло. Среди причин, по которым они решили расторгнуть брак, называлась измена Павла. Якобы, пока жена в Африке снималась в шоу про голодающих звезд, футболиста заметили с любовницей.