Жена Прилучного прижала сынишку Микаэля к себе, не налюбуется: «Моя жизнь!»

Этой весной в семье Павла Прилучного и его молодой жены Зепюр Брутян произошло пополнение. Малыша назвали Микаэлем, это первенец для девушки и третий ребенок для актера. Новоиспеченная мамочка скрывает личико крохи, но показывает в соцсетях моменты нежности с ним.

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На этот раз жена Прилучного прижала свою драгоценность к себе и не сводит с него глаз. Кроха в мятных ползунках, похоже, кушает – личико снова скрыто под картинкой.

«Моя жизнь! Моя вселенная! Мое все!» - написала актриса.

Брутян, напомним, стала женой Прилучного в мае прошлого года, а в августе они устроили пышную церемонию бракосочетания для родных и друзей.