Вместе проводят время: Антон Гусев познакомил сына Даниэля с будущей мачехой и сводной сестрой

Бывший участник «Дома-2» Антон Гусев после развода со второй женой Викторией Романец явно встал на правильные рельсы.

Антон Гусев начал регулярно общаться с сыном от первой жены Евгении Феофилактовой, десятилетним Даниэлем. Если раньше Антон Гусев жаловался на катастрофическую занятость, то теперь у него есть время на все.

Антон Гусев проводит время с Даниэлем в развлекательных центрах и приглашает мальчика в свой дом. Более того, Антон Гусев познакомил сына со своей избранницей Яной и ее дочкой. Судя по всему, отношения у пары серьезные, и Яна вполне может скоро стать мачехой Даниэля, а ее наследница — сводной сестрой мальчика.

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