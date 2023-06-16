Грудь молодой матери: Юлия Ефременкова из «Дома-2» в черном топе бесстыдно блеснула «ложбинкой греха»

Бывшая участница и экс-ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова — дама с женственными формами. Юлия Ефременкова обожает это демонстрировать, часто выбирая обтягивающие наряды и топы с глубоким декольте.

На этот раз Юлия Ефременкова выставила напоказ свою пышную грудь молодой матери, сверкнув красивой «ложбинкой греха». Ефременкова запечатлелась в черном топе с глубоким декольте. Она записала видео, сидя за столом, уложив грудь на его поверхность.

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