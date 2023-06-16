Режиссер Виталий Манский* признан иноагентом

 Виталий Манский*. Фото: Global Look Press

Минюст внес продюсера и режиссера документального кино в список иноагентов.

Министерство юстиции России признало иноагентом российского и латвийского режиссера документального кино, продюсера, президент международного фестиваля авторского документального кино «Артдокфест» Виталия Манского*.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

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В числе причин, по которым Виталия Манского* Минюст внес в реестр физических лиц-иноагентов, указано, что режиссер «принимал участие в создании для неограниченного круга лиц информационных материалов иностранных агентов, получал поддержку со стороны иностранных источников».

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

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