Курбан Омаров сказал, что Ксения Бородина не держит свое слово — дело касается их дочери

На днях Ксения Бородина подняла в своем блоге достаточно непростую тему. Ведущая «Дома-2» рассказала подписчикам о том, что ее семилетняя дочь Теона выразила желание пройти обряд крещения.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Ситуация сложная и неоднозначная, так как папа девочки Курбан Омаров является мусульманином. Ксения, конечно, сказала дочери, что ей необходимо обсудить это дело с отцом. Однако Курбану, судя по всему, эти новости все-таки не понравились.

Свое отношение к таким разговорам мужчина обозначил в соцсети. Один из подписчиков написал ему, что это перебор. А Курбан ответил, что ранее он договорился с бывшей женой о том, что дочь выберет религию в 16 лет. Поэтому все вопросы к Бородиной, ведь это она не держит свое слово.