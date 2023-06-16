Вся наливная, сочная: раздобревшая на Кипре Рита Агибалова светанула аппетитными формами в микро-топе и обтягивающих шортиках

Бывшая участница «Дома-2» Рита Агибалова с мужем Павлом Марсо и детьми Митей и Бэллой уже несколько лет живет на Кипре.

Рита Агибалова активно ведет блог, развивает собственный бизнес, связанный с недвижимостью, ухаживает за домом, уделяет время семье. На себя у Риты времени не хватает катастрофически. По признанию Агибаловой, у нее появился лишний вес.

Аппетитные формы она засветила, облачившись в обтягивающие шорты-велосипедки и микро-топ. В таком виде раздобревшая и ставшая сочной Рита Агибалова отмывала террасу своего особняка на Кипре.

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