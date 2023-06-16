Без макияжа и с обнаженной грудью: Зепюр Брутян в майке-алкоголичке засветила шикарное декольте, соблазняя Павла Прилучного

Зепюр Брутян. Фото: соцсети

Актриса Зепюр Брутян предстала в домашней одежде.

Актриса и молодая мама Зепюр Брутян знает толк в соблазнении. В микроблоге она поделилась кадрами, которые, вероятно, адресованы ее мужу, актеру Павлу Прилучному.

Зепюр Брутян покрасовалась перед камерой, соблазняя мужа, в одной майке-алкоголичке с глубоким вырезом. 

Майка на тонких бретелях обнажила пышную грудь молодой мамы, продемонстрировав шикарное декольте Зепюр Брутян. Позирует актриса без макияжа. Зепюр Брутян входит в число знаменитостей, которые не боятся представать перед публикой без косметики, считая, что натуральная красота — лучшее, что есть у молодой женщины.

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Зепюр Брутян в майке-алкоголичке. Фото: соцсети

Напомним, Зепюр Брутян 28 апреля впервые стала мамой. Актриса подарила своему мужу Павлу Прилучному сына Микаэля.

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