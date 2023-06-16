Руки стиснула, чтобы казалась еще больше: Саша Артемова в крохотном лифчике обнажила сочную грудь

Бывшая участница «Дома-2» Саша Артемова в последнее время радует подписчиков горячим контентом. Саша Артемова несколько дней провела на отдыхе в Турции, где активно позировала в бикини, демонстрируя свою фигуру.
На этот раз Саша Артемова предстала на фото только в верхней части от бикини — в малюсеньком лифчике. Крохотный лиф едва прикрыл сочную грудь Саши Артемовой.
К тому же она еще и стиснула руки, чтобы бюст выглядел более манко и сочно.
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Саша Артемова в бикини. Фото: соцсети
Напомним, Саша Артемова на этот раз отдыхала в Турции не с дочкой и не с подругами. Компанию ей составил новый избранник. С молодым человеком Саша Артемова познакомилась на дне рождении Нелли Ермолаевой. Их роману чуть больше месяца, но Саша Артемова решила, что уже вполне можно хвастаться новыми отношениями на всю страну.