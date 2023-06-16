«Почти одного роста»: Антон Гусев заснял рослого сына от Жени Феофилактовой со своей новой избранницей

Бывший участник «Дома-2» Антон Гусев, судя по всему, серьезно настроен в отношении своей новой избранницы. У девушки Яны, определенно, есть все шансы стать мачехой сыну Антону Гусева от брака с Евгенией Феофилактовой.

Антон Гусев познакомил новую избранницу с сыном, пригласив Даниэля провести время с ним и Яной.

Создается ощущение, что Яна сумела поладить с Даниэлем. В микроблоге Антон Гусев поделился снимком, на котором Даниэль и его потенциальная мачеха запечатлены вместе. Антон Гусев обратил внимание, что миниатюрная Яна и десятилетний Даниэль почти одного роста.

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