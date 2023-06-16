«Это было очень страшно»: Рома Желудь рассказал о смерти матери

Видеоблогер Рома Желудь сообщил о смерти своей мамы.

Звезда российского YouTube в прошлом рассказал, что его родительница боролась с раком. Однако болезнь победила.

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«Она год лечилась. Это было очень страшно. После химиотерапии люди плохо себя чувствуют, я не хотел, чтобы она второй раз все проходила… Примерно два месяца назад у нее начались проблемы с печенью. Мама боролась за жизнь, но я представлял, как она устала ходить по врачам», — заявил видеоблогер на своем YouTube-канале.