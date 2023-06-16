Саша Стоун поставил точку в домыслах о его разрыве с Валей Карнавал — дружбы не будет

Еще совсем недавно Саша Стоун и Валя Карнавал планировали свадьбу. Звездная пара казалась такой счастливой. Поклонники не могли нарадоваться, глядя на них. Но в какой-то момент отношения рухнули.

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Звезды Интернета отписались друг от друга в социальных сетях и перестали появляться вместе на публике. Официальных заявлений долгое время не было. Однако в одном из последних интервью Стоун решился поставить точку в этой непонятной истории. Парень заявил, что считает себя свободным человеком.

«Я свободный человек и все, собственно. Просто в жизни так происходит, что все здорово. А потом в один момент — нет. Все, что не делается — к лучшему. Я никогда не останусь один, потому что со мной Бог…», — высказался Стоун.

Молодой человек также отметил, что он не верит в дружбу между разнополыми людьми. Поэтому говорить о каких-то приятельских отношениях между бывшими возлюбленными тоже не приходится.

Источник: popcake.tv