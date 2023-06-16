Поплавская — о сытой жизни Пугачевой при Галкине*: «Алла голодать не будет»

Алла Пугачева с семьей — мужем шоуменом Максимом Галкиным* и девятилетними двойняшками Гарри и Лизой, — как поговаривают обыватели, припеваючи живет в Герцлии, пригороде Тель-Авива. Юморист ездит с гастролями, выступая перед русскоговорящей публикой, а Примадонна заботится о детях. По слухам, певица отдала двойняшек в одну из лучших частных школ в Израиле.
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Алла Пугачева с двойняшками Гарри и Лизой. Фото: личный архив
Говоря о том, как сейчас живет Алла Борисовна, Яна Поплавская дала понять, что певица чувствует себя превосходно. Денег у нее достаточно: пенсия, так еще и муж с доходом.
«Взять Аллу Борисовну… Да, она заработала в России. Деньги отложила... Алла Пугачева голодать точно не будет. Я не ерничаю. Просто излагаю свое взвешенное мнение», — отметила Поплавская, добавив, что далеко не все звезды эстрады могут похвастаться тем же, однако от нахальных замечаний это их не останавливает.
По материалам aif.ru
*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.