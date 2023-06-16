Поплавская — о сытой жизни Пугачевой при Галкине*: «Алла голодать не будет»

Алла Пугачева с семьей — мужем шоуменом Максимом Галкиным* и девятилетними двойняшками Гарри и Лизой, — как поговаривают обыватели, припеваючи живет в Герцлии, пригороде Тель-Авива. Юморист ездит с гастролями, выступая перед русскоговорящей публикой, а Примадонна заботится о детях. По слухам, певица отдала двойняшек в одну из лучших частных школ в Израиле.

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