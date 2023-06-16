Дочь Михаила Задорнова сообщила о рождении второго ребенка

Дочь Михаила Задорнова Елена. Фото: соцсети

Елена живет на Мальте, в России бывает редко.

На днях дочь российского юмориста Михаила Задорнова сообщила в своем блоге о том, что она во второй раз стала мамой. Девушка увлекается написанием стихов. Поэтому в честь столь радостного события она разместила у себя на странице короткое произведение, посвященное любимому супругу.

«He знаю, как тебе сказать,

Отцу моих двоих детей,

Я не особый Грамотей, (поживши вмиг и без затей),

Что для моей ты мамы — зять!

Как говорят — ни дать ни взять!

Под гнетом умственных сетей,

И безалаберность путей,

Когда всем молвят — не потей,

Хотевши истину познать!

Ревную, как сказать… Под никчемности страстей,

И карт неведомых мастей, природу низших не унять…» — написала дочь сатирика.

К слову, Елена состоит в браке с ливанцем Али Тартузи. Пара узаконила отношения в 2021 году. Влюбленные постоянно проживают на Мальте. В России девушка бывает редко. 

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Источник: litekp.ru

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