Дочь Михаила Задорнова сообщила о рождении второго ребенка

На днях дочь российского юмориста Михаила Задорнова сообщила в своем блоге о том, что она во второй раз стала мамой. Девушка увлекается написанием стихов. Поэтому в честь столь радостного события она разместила у себя на странице короткое произведение, посвященное любимому супругу.

«He знаю, как тебе сказать, Отцу моих двоих детей, Я не особый Грамотей, (поживши вмиг и без затей), Что для моей ты мамы — зять! Как говорят — ни дать ни взять! Под гнетом умственных сетей, И безалаберность путей, Когда всем молвят — не потей, Хотевши истину познать! Ревную, как сказать… Под никчемности страстей, И карт неведомых мастей, природу низших не унять…» — написала дочь сатирика.

К слову, Елена состоит в браке с ливанцем Али Тартузи. Пара узаконила отношения в 2021 году. Влюбленные постоянно проживают на Мальте. В России девушка бывает редко.

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Источник: litekp.ru