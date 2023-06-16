Дочь Михаила Задорнова сообщила о рождении второго ребенка

На днях дочь российского юмориста Михаила Задорнова сообщила в своем блоге о том, что она во второй раз стала мамой. Девушка увлекается написанием стихов. Поэтому в честь столь радостного события она разместила у себя на странице короткое произведение, посвященное любимому супругу.
«He знаю, как тебе сказать,
Отцу моих двоих детей,
Я не особый Грамотей, (поживши вмиг и без затей),
Что для моей ты мамы — зять!
Как говорят — ни дать ни взять!
Под гнетом умственных сетей,
И безалаберность путей,
Когда всем молвят — не потей,
Хотевши истину познать!
Ревную, как сказать… Под никчемности страстей,
И карт неведомых мастей, природу низших не унять…» — написала дочь сатирика.
К слову, Елена состоит в браке с ливанцем Али Тартузи. Пара узаконила отношения в 2021 году. Влюбленные постоянно проживают на Мальте. В России девушка бывает редко.
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Источник: litekp.ru