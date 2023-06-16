Неожиданная правда об Андрее Миронове навсегда изменила отношение к актеру

Звезда советского фильма «Бриллиантовая рука» Андрей Миронов при жизни был популярным артистом. Режиссеры гонялись за ним, чтобы поработать. А поклонники его боготворили.

Однако не все знают, что Миронов был еще и бесстрашным человеком и все трюки на съемках выполнял самостоятельно.

Вспомните сцену в фильме «Невероятные приключения итальянцев в России», где актер повис на ковре, который выкинули из окна шестого этажа. Миронов снимался сам, без страховки.

Кроме того, в картине он также цеплялся за край разведенного моста и даже вылезал из окна машины на полном ходу.

Даже в современное время мало кто из актеров решился бы на такой экстрим.

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