Мария Погребняк прокомментировала слухи о своем расставании с мужем

Еще весной появились первые слухи о расставании Марии Погребняк с мужем, известным футболистом Павлом Погребняком. Некоторое время Мария хранила молчание по этому поводу. Но теперь дала понять, что действительно рассталась с мужем.

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