Мария Погребняк прокомментировала слухи о своем расставании с мужем

Мария Погребняк. Фото: Global Look Press

Блогер Мария Погребняк и футболист Павел Погребняк, судя по всему, больше не вместе.

Еще весной появились первые слухи о расставании Марии Погребняк с мужем, известным футболистом Павлом Погребняком. Некоторое время Мария хранила молчание по этому поводу. Но теперь дала понять, что действительно рассталась с мужем.

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«Не хотелось бы это комментировать, ну, если говорят, значит, не просто так говорят... Могу сказать, что мы остались в хороших отношениях, и, самое главное – родителями для наших детей», – призналась Мария в интервью корреспонденту издания «МК». Напомним, у эффектной блондинки трое детей, старшему из которых скоро исполнится 17 лет. 

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