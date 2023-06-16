Нос, рост, ширина плеч и даже глаза — копия! Плющенко сразил поразительным сходством с 17-летним сыном Егором

Евгений Плющенко. Фото: Global Look Press

Олимпийский чемпион поддерживает отношения со старшим сыном.

Евгений Плющенко поделился редким фото со старшим сыном Егором. Юноше уже 17 лет и он поразительно похож на своего именитого отца. Один рост, нос, глаза, ширина плеч и стать — просто копия. Такое чувство, что сын фигуриста взял у своего отца все самое лучше: подтянутую фигуру, выправку и очаровательную улыбку.

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У фигуриста также есть двое сыновей от музыкального продюсера Яны Рудковской — Арсений и Саша.

Евгений Плющенко с сыном Егором. Фото: личный архив

«Так классно, что вы общаетесь!», «Сын ну просто копия отца, как под копирку», «Какой красавчик!», «Стройный, высокий, такие же черты лица!», «С такой фигурой в спорт надо», - пишут фолловеры.

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