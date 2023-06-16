СМИ: 83-летний Аль Пачино стал отцом в четвертый раз: возлюбленной всего 29 лет

Аль Пачино в 83 года стал отцом в четвертый раз. За актера можно только порадоваться: личная жизнь кумира миллионов бьет ручьем. Подруга новоиспеченного многодетного отца — 29-летняя Нур Альфалла младше своего возлюбленного на целых 54 года.

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Журналисты разведали, что избранница Аль Пачино родила ему сына, которого назвали Роман. И якобы оба родителя в полном восторге от прибавления в семействе. Других подробностей не сообщается.

При этом ходили слухи, что Аль Пачино сомневался в своем отцовстве и даже требовал провести ДНК-тест.

Возлюбленная актера не из бедных, так что Нур Альфалла встречалась с 83-летней легендой кино совсем не ради денег. Избранница Аль Пачино происходит из богатой кувейтско-американской семьи и занимается кинобизнесом.

Кстати, до связи с актером, она встречалась с Миком Джаггером, который старше ее на 50 лет. Похоже, что девушка предпочитает мужчин зрелых и опытных.

По материалам TMZ, litekp.ru