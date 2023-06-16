Серьезная, бровки насупила — отца поучает: как сейчас выглядит 9-летняя Лиза Галкина (видео)

Максим Галкин* в своем микроблоге поделился свежим видео, которое он снял еще во время каникул во Франции. Шоумен запечатлел, как их с Аллой Пугачевой дочка читала лекцию об Эйфелевой башне. Максим попросил девчушку рассказал о том, каким весом и величиной обладает эта конструкция. И был весьма удивлен энциклопедическими познаниями Елизаветы. Та, насупив бровки, серьезно делилась с братиком Гарри и своим папой познаниями в архитектуре. Вид у Лизы был самый сосредоточенный, так, словно она выступает на лектории.

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