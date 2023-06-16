Кейт Миддлтон в простом трико и футболке сыграла в регби: стройная, талия тонкая — а родила троих детей

Кейт Миддлтон просто обожает активный отдых. На днях принцесса Уэльская блеснула на стадионе, посетив Футбольный союз регби в рамках своей миссии по повышению уровня осведомленности о проблемах ментального здоровья. Все внимание присутствующих и репортеров было приковано к жене принца Уильяма, а точнее, к ее физической форме.

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В обычном трико и футболке Кейт Миддлтон смотрелась на поле ничуть не хуже подтянутых спортсменок. И это при том, что у герцогини есть трое детей: сыновья — принц Джордж и принц Луи, а также дочка — принцесса Шарлотта.

Кейт не смогла отказаться от игры в регби с местной командой. Судя по всему, герцогиня получила большое удовольствие от игры.