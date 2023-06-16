Яна Кошкина едва втиснула выдающийся бюст в лиф: топорщится так, что все вокруг краснеют

Звезда шоу «Однажды в России» Яна Кошкина с нетерпением ждет своего отпуска. Поскольку работы много, то вырваться отдохнуть ей удалось совсем ненадолго. Но Яна и этому рада – смена обстановки пойдет явно на пользу.

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Первым делом по прилете на курорт Кошкина запостила в соцсети фото в купальнике. Красавица знаменита не только своим актерским талантом, но и выдающимися формами. Она гордо демонстрирует пышный бюст в откровенных нарядах, поэтому ей ничего не стоило предстать в бикини перед камерой. Едва уместив в лифе свой внушительный бюст, Кошкина вогнала в краску всех вокруг.