Агата Муцениеце обнажилась снизу: черный лоскуток меж ног выказывает и смеется

Звезда шоу «Абсолютно нага» Агата Муцениеце уже привыкла оголяться перед публикой. Она делает на сцене это столь эффектно, что публика замирает от восторга и ослепительной красоты. В своих соцсетях Агата тоже периодически эпатирует, хоть и не столь эпично, как в шоу, но фолловерам нравится.

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Лежа на диване, бывшая жена Павла Прилучного обнажилась снизу и начала снимать это на видео. Невнятный лоскуток черного цвета между ног она выказала крупным планом. Красотка посетовала, что у нее на бедре синяк, высмеяла его, но поставила «лайк». Также ей очень понравились новенькие босоножки – судя по всему, видео задумывалось только ради них.