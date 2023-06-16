Новости шоу-бизнеса: «Давай поженимся!» возвращается на Первый канал, комик Бебуришвили женился, актриса Шмелева умерла

«Давай поженимся! «возвращается в эфир

Телешоу «Давай поженимся!» возвращается в эфир спустя почти полтора года перерыва. Как заявил генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, снимать новые выпуски начнут с 19 июня, а показывать – уже в конце месяца.

Актриса Шмелева ушла из жизни

Артистка советского кино Евгения Шмелева ушла из жизни на 91-м году. Она запомнилась зрителям по фильму «Карнавальная ночь». В этой картине она сыграла вместе со своими сестрами. Трио исполнило знаменитую песню «Таня-Танечка».

Бебуришвили женился

Андрей Бебуришвили женился на своей возлюбленной Марии, которая находится на сносях. Пара провела выездную церемонию бракосочетания, расписавшись за городом в присутствии друзей и родных.