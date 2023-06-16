Плечиком повела, волосами поиграла: Мамун без бюстгальтера щегольнула красотой

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун давно завершила карьеру, но по-прежнему погружена в спорт и выступает с мастер-классами в разных городах страны. Девушка всегда на виду, поэтому старается выглядеть шикарно в любых ситуациях. Периодически красотка делится своими бьюти-секретами, и на этот раз раскрыла, какой уход использует для своих волос.

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Роскошные локоны Маргариты достались ей от природы, но и немало сил и средств она вкладывает, чтобы поддерживать их красоту. В помощь ей разные средства. После домашней процедуры красавица продемонстрировала, как выглядят ее волосы, сфотографировав их на селфи.

Не волосами едиными прекрасна Мамун, и подписчики это заметили. Красавица, позируя, эффектно повела плечиком, откинула волосы, и все увидели обнаженную спину гимнастки. Бюстгальтера на ней не оказалось.