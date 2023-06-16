«Сама на себя не похожа»: звезда «Сватов» резко помолодела и расцвела – подписчики ахнули при виде Артемьевой

Татьяна Кравченко и Людмила Артемьева. Фото: кадр из сериала «Сваты»

Актриса показала, как изменилась.

60-летняя актриса, звезда сериала «Сваты» Людмила Артемьева сменила имидж и тут же на глазах помолодела. Она показала свой новый образ в соцсети, и подписчики ахнули при виде похорошевшей актрисы.

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Правда, угодила своим перевоплощением Людмила не всем. Но большинство из подписчиков все же поддержали свою любимицу.

«Помаду маненько посветлее, а так – восхищение и обожание!», «Королева», «Супер! Обожаю вас. Образ русской женщины», «Мы стареем, а Людмила молодеет», «Очень идет», «Платье огонь!», «Сама на себя не похожа», - пишут в комментариях.

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