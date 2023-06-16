Киркоров – про Пугачеву и ее мужа-скандалиста: «Мне неведомо, что делает эта пара»

Еще год назад Филипп Киркоров яростно кидался грудью на амбразуру публичного осуждения сбежавших из страны Максима Галкина* и Аллы Пугачевой. Но после того, как нынешний муж Примадонны в своих выступлениях унизил – и не раз – своего заступника, Филипп Бедросович перестал делать ему и его жене добро. Он публично открестился от Галкина* и Пугачевой на площадке Петербургского международного экономического форума.

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Киркоров заявил, что его не интересует иноагент Галкин и его статус. А с бывшей женой так и вовсе они не общаются давным-давно.

«Мне неведомо, что делает эта пара. Замечательная певица Алла Пугачева, легенда нашей страны, - что там, где она сейчас? Знаю, что уехала, больше ничего неизвестно. Не общаемся с ней более пяти лет», - отрезал певец.

* Включен Минюстом РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

По материалам сайта StarHit