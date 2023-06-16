Илана из «Уральских пельменей» в позе лотоса засветила трусики: оголила низ и даже не смутилась

Актриса из шоу «Уральские пельмени» Илана Юрьева улетела в Турцию осваивать новый для себя навык. Она давно мечтала научиться водить яхту и теперь учится этому под руководством опытного капитана. Вместе с ней отправились муж и дочка, и всей семьей они плавают в море, обучаясь премудростям на практике.

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Без стрессов и переживаний не обходится. Илана уже рассказала, что попала в шторм. Справляться с нервами ей помогают близкие, а также медитации. Разместившись в позе лотоса, красотка показала, как приводит мысли в порядок, уравновешивая не только думы, но и дыхание.

При этом, Илана даже не побеспокоилась о том, чтобы одеться. Она сидела в бежевых трусиках и футболке, видимо, ей было совсем не до приличий.