Юлия Михалкова в мини щегольнула упругим бедром: белая тряпица выглядывает из-под юбочки

Экс-звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова вышла в свет, отметившись на одной из террас с красивым видом на Москву. Актриса и телеведущая нарядилась в укороченный жакет и мини-юбку, из-под которой выглядывала и смущала окружающих белая тряпица, похожая на подвязку. Красавица позировала на фоне города, изящно выставив ножку с упругим бедром, чем свела с ума добрую половину своих подписчиков в Сети.

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Ранее фолловеры обсуждали фигуру Михалковой, которую та продемонстрировала в спа-салоне. Она была облачена в купальник с прозрачными вставками, и поклонникам такой контент пришелся по душе.