Иван Охлобыстин отрекся от скандального крестного сына: «Не контактирую с ним»

56-летний Иван Охлобыстин высказался об уехавшем год назад крестном сыне, актере Артуре Смольянинове**. Его звезда «Интернов» крестил много лет назад, нарек именем святого воина Лонгина, и всегда был рядом в горе и радости. Но актер, прославившийся благодаря фильму «9 рота», избрал путь предателя и по сей день делает шокирующие заявления, поливая грязью родину и россиян.

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Охлобыстин признался, что разорвал с крестником связь. По сути, духовный отец отрекся от подопечного и уже не следит за его жизнью на чужбине.

«Не контактирую с ним с того момента, как он уехал. Артур активно хочет упечь меня в Гаагу. И сомневается в моем психическом здоровье. Надежды юношей питают», - цитирует актера kp.ru.

Ранее Охлобыстин тепло отзывался о сбежавшем: он, по мнению актера, был классным мальчишкой, трудягой, но в итоге оказался не тем, кем его считали все.

* Включен Минюстом РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

**Артур Смольянинов внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга