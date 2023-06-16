Алена Рапунцель после поздравлений с третьей беременностью разделась и показала живот

Экс-звезда «Дома-2» Алена Рапунцель интриговала округлым животом в Таиланде этой весной, отдыхая с новым бойфрендом. Подписчики было подумали, что девушка беременна третьим, и даже начали поздравлять. Но красотка всех разыграла – это был фотошоп в угоду хейтерам.

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На этот раз Алена предстала без беременности, раздевшись до нижнего белья. Она показала, что обладает точеной фигуркой и плоским животиком, чтобы успокоить фолловеров. Удостоверившись, что Рапунцель-младшая не беременна, некоторые даже выразили разочарованность.

Напомним, 26-летняя Рапунцель уже воспитывает двоих детей. Старшему сыну Богдану 4 годика, его она родила от Ильи Яббарова, с которым встречалась на «Доме-2». Второй мальчик Святослав появился в браке Алены со стриптизером Ильей Семиным в марте прошлого года, но с сентября с его отцом она развелась. Сейчас у нее новый возлюбленный.