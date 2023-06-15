Агата Муцениеце в футболке на голое тело предстала перед Сергеем Жуковым: прелести торчат

На этот раз Агата предстала на съемочной площадке. Она облачилась в яркую футболку. Однако актриса не надела лифчик, поэтому засветила упругую грудь. Она встретила Сергея Жукова, с которым сделала селфи.

«Наконец-то у меня есть фото с продюсером», – написала Муцениеце.

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