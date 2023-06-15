Агата Муцениеце в футболке на голое тело предстала перед Сергеем Жуковым: прелести торчат

Агата Муцениеце уже давно стала известной. Она активно снимается в кино. Многие ее знают по таким картинам, как «Закрытая школа», «Честный развод». Примечательно, что актриса после развода с Павлом Прилучным успела похудеть. Теперь она все чаще предстает более смелых нарядах.
На этот раз Агата предстала на съемочной площадке. Она облачилась в яркую футболку. Однако актриса не надела лифчик, поэтому засветила упругую грудь. Она встретила Сергея Жукова, с которым сделала селфи.
«Наконец-то у меня есть фото с продюсером», – написала Муцениеце.
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Агата Муцениеце и Сергей Жуков. Фото: соцсети звезды
Поклонники были восхищены тем, как выглядит экс-жена Прилучного. Но некоторые посчитали отсутствие нижнего белья перебором. «Ну тут нужен лифчик», «Агата, какая вы проказница», «Мне кажется, что Жуков смущен и покраснел», — стали писать в Сети.