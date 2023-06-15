Боня в тугом купальнике обнажила свои «стальные» бедра на яхте: мякоть ног слиплась

На этот раз Боня готовится к новому восхождению в горы. Она тренируется вместе со своей дочкой Анджелиной. На этот раз телеведущая выложила фото, на котором позировала на яхте. Она показала, в какой находится форме. Виктория в черном тугом купальнике обнажила свои упругие бедра. Она показала все свои женственные изгибы.

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