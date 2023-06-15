Боня в тугом купальнике обнажила свои «стальные» бедра на яхте: мякоть ног слиплась

Виктория Боня уже много лет строит карьеру на телевидении. Она после ухода из шоу «Дом-2» стала жить в Монако. Теперь светскую львицу можно увидеть на кинофестивалях, вечеринках и премиях. В 42 года она держит себя в форме. На публике звезда регулярно красуется в женственных нарядах.
На этот раз Боня готовится к новому восхождению в горы. Она тренируется вместе со своей дочкой Анджелиной. На этот раз телеведущая выложила фото, на котором позировала на яхте. Она показала, в какой находится форме. Виктория в черном тугом купальнике обнажила свои упругие бедра. Она показала все свои женственные изгибы.
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Виктория Боня. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились кадрами. Многие отметили, что Боня выглядит словно топ-модель. «Вот это подготовилась к лету», «Ножки бесконечные», «Это надо быть такой горячей», «Просто богиня», «Как тут не любоваться», «Это прям завораживает!», «Ох, тут формы просто пушка», — стали писать в Сети.