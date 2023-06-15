Валя Карнавал в тугой майке с дыркой в самом пикантном месте засветила пышные полушария груди — все ахнули

Валя Карнавал уже больше пяти лет строит карьеру. Она снимает ролики для соцсетей, которые набирают миллионы просмотров. Блогерша также поет и все чаще появляется на фестивалях. Армия поклонников следит за ее жизнью. После расставания с Сашей Стоуном она стала чаще представать в более смелых нарядах.
На этот раз Валя устроила пикантную фотосессию. Она облачилась в тугие джинсы и майку с дыркой прямо в области груди. Артистка продемонстрировала свои пышные полушария груди. Она принимала разные позы. Карнавал даже прилегла на пол, прогнув спинку. Она сразила поклонников своими формами.
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«Просто богиня», «Это так горячо», «Саша пусть теперь плачет», «Какая сногсшибательная», «Тут прям хороша», «Джинсы словно вот-вот лопнут», «Ой, дырка тут чудесная», «Шикарный лук для свидания», «Горячо», — стали писать в Сети.