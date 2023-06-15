Арзамасова засняла, как сын пробует лимон: все эмоции на лице, Авербух сразу подхватил на руки кроху

Лиза Арзамасова уже давно стала известной. Она регулярно снимается в новых проектах и играет в театре. В свои 28 лет актриса добилась больших высот. При этом она также построила семью с Ильей Авербухом. У пары растет сын Лев, которому скоро исполнится два года. Пара каждую свободную минуту посвящает наследнику.
На этот раз Лиза поделилась умилительными кадрами. Она решила показать, как отдохнула с Авербухом за городом. Актриса запечатлела, как маленький сын пробует дольку лимона. Мальчик сначала сморщился, потом округлил глаза, но все же еще раз попробовал лимон на вкус и кинул в папу. Илья потом подхватил сына и стал качать на руках.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Поклонники восхитились тем, как подрос Лев. Многие отметили, что мальчик очень похож на свою маму. «Как это трогательно», «Сколько любви у вас в семье», «Илья только молодеет рядом с вами, «Лев такой сладкий! Как он искренне реагирует», «Чудесная семья», «Лимон еще не так впечатляет, как хурма», — стали писать в Сети.