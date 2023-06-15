Арзамасова засняла, как сын пробует лимон: все эмоции на лице, Авербух сразу подхватил на руки кроху

На этот раз Лиза поделилась умилительными кадрами. Она решила показать, как отдохнула с Авербухом за городом. Актриса запечатлела, как маленький сын пробует дольку лимона. Мальчик сначала сморщился, потом округлил глаза, но все же еще раз попробовал лимон на вкус и кинул в папу. Илья потом подхватил сына и стал качать на руках.

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