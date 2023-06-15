Рудова натянула топик на пышную грудь: напряженные «кнопочки» торчат из-под ткани — игривый вид

На этот раз Наталья решила облачиться в шортики из денима. Она натянула белый топик на свои округлые формы. Актриса отказалась от лифчика, засветив свою упругую грудь. При этом она оголила свой живот и загорелые ножки. Рудова призналась, что это ее новый летний стиль, который ей нравится.

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