Рудова натянула топик на пышную грудь: напряженные «кнопочки» торчат из-под ткани — игривый вид

Наталья Рудова уже много лет снимается в кино. Она стала одной из самых известных актрис в стране, когда вышел сериал «Татьянин день». Не раз блондинка предстала и в более смелых ролях. В 39 лет она следит за фигурой и не перестает носить откровенные наряды. На этот раз звезда похвасталась обновками.
На этот раз Наталья решила облачиться в шортики из денима. Она натянула белый топик на свои округлые формы. Актриса отказалась от лифчика, засветив свою упругую грудь. При этом она оголила свой живот и загорелые ножки. Рудова призналась, что это ее новый летний стиль, который ей нравится.
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Поклонники были сражены тем, как выглядит звезда. Многие осыпали ее комплиментами. «Ну прям шикарная», «Фигурка бесподобная», «Как торчат прелести! Прям заигрывают с нами», «Топик однозначно берем», «Ох, вы делаете», «Ой, какая вы сочная», — стали писать в Сети.