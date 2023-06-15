Нюша в крохотном платье с разрезами села на корточки: игриво засветила свои округлые бедра

Нюша уже много лет выступает на сцене. Она стала одной из самых известных персон в стране, когда была совсем юной. Теперь певица готова снова покорять шоу-бизнес после декретного отпуска. Она растит дочку и сына. При этом звезда регулярно появляется на публике в смелых нарядах.
На этот раз Нюша решила похвастаться своим новым образом. Она покрасовалась в крохотном платье с разрезами. Артистка решила присесть на корточки, продемонстрировав округлые бедра. Она едва прикрыла сокровенное. Завязки не позволили случиться конфузу. Певица грациозно прогнула спину.
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Нюша. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как похудела звезда. Многие осыпали ее комплиментами. «А белье не надела?», «Горячая мамочка», «Ну этот наряд словно кукольный», «Бедра всегда хороши», «Отличный вид, так и сиди», «Ой, трусиков нет, платье едва держится», — стали писать в Сети.