Водянова в белом мини-платье под руку с мужем-миллиардером отметилась на теннисном матче: сверкнула прелестями без лифчика

15 июня Наталья отметилась на показе во Флоренции. Она вышла на подиуме в пышном наряде. Но оказалось, что за несколько дней до этого модель вышла в свеет с мужем-миллиардером. супруги посетили теннисный матч в Париже. Водянова облачилась в белое мини-платье, подчеркнув не только стройные ноги. Она отказалась от лифчика, засветив грудь. Ее лук дополнили эспадрильи на танкетке, сумка, кольцо в виде змеи и солнцезащитные очки.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».