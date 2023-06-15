Водянова в белом мини-платье под руку с мужем-миллиардером отметилась на теннисном матче: сверкнула прелестями без лифчика

Наталья Водянова уже много лет строит карьеру в индустрии моды. Ей удалось достичь больших высот. Модельеры работают с ней, приглашают на показы и фотосессии. Российская красавица живет в Париже с мужем Антуаном Арно и детьми. Год назад она перестала вести соцсети, а также изредка стала появляться на светских мероприятиях.
15 июня Наталья отметилась на показе во Флоренции. Она вышла на подиуме в пышном наряде. Но оказалось, что за несколько дней до этого модель вышла в свеет с мужем-миллиардером. супруги посетили теннисный матч в Париже. Водянова облачилась в белое мини-платье, подчеркнув не только стройные ноги. Она отказалась от лифчика, засветив грудь. Ее лук дополнили эспадрильи на танкетке, сумка, кольцо в виде змеи и солнцезащитные очки.
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Наталья Водянова и Антуан Арно. Фото: Global Look Press
На этот раз Арно предпочел стиль кэжуал. Он облачился в джинсы, темно-синее поло и пиджак в тон. Пара шла под руку. Они продемонстрировали настоящую идиллию. Своих детей супруги оставили дома. Напомним, что модель родила ему сыновей: Максима и Романа. От первого брака у Водяновой есть еще трое детей: Лукас, Нева и Виктор. Старший уже уехал учиться в США и занимается своим брендом обуви.
Наталья Водянова и Антуан Арно. Фото: Global Look Press