Стиль императрицы: Бузова в платье с мерцающим корсетом засветила свою упругую грудь на премии Music Box

На этот раз Бузова подготовилась к премии Music Box. Она щегольнула на красной дорожке в пышном платье с мерцающим корсетом и присборенной юбкой винного цвета. Телеведущая предпочла оголить свои ножки, а также выставила напоказ упругую грудь. Образ дополняли прическа в виде мелких кудрей и броский макияж.

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