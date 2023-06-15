Стиль императрицы: Бузова в платье с мерцающим корсетом засветила свою упругую грудь на премии Music Box

Ольга Бузова уже много лет выступает на сцене. Она стала одной из самых известных исполнительниц в России. Артистка не перестает привлекать к себе внимание. Она с радостью демонстрирует свою фигуру в смелых нарядах. Звезда предпочитает подчеркивать свои формы, которые прибавили в объеме.
На этот раз Бузова подготовилась к премии Music Box. Она щегольнула на красной дорожке в пышном платье с мерцающим корсетом и присборенной юбкой винного цвета. Телеведущая предпочла оголить свои ножки, а также выставила напоказ упругую грудь. Образ дополняли прическа в виде мелких кудрей и броский макияж.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Ольга. Многие отметили, что стиль Ирины Аллегровой ей идет. «Ох, вот это наряд», «Как хороша», «Подумала, что это Аллегрова», «Всем не дышать, императрица пришла», «А декольте какое! Ох», «Всем показала себя», «Ну тут образ в точку», — стали писать в Сети.