Сестра Жанны Фриске вместе с маленькой дочкой посетила могилу певицы: встретилась с Ольгой Орловой

Долгое время Жанна Фриске выступала на сцене. Однако она заболел и много лет боролась с онкологическим заболеванием. В 40 лет певица умерла. Вся страна скорбела, а родные не могли смириться со случившимся. И еще тяжелее им стало, когда возлюбленный артистки Дмитрий Шепелев запретил им видеться с сыном звезды Платоном.
15 июня сестра Жанны Наталья приехала на кладбище, чтобы почтить ее память. На этот раз она взяла с собой дочку Луну, которой исполнился один год не так давно. малышка была в шортиках и футболке. У могилы певицы Наталья встретила лучшую подругу Фриске Ольгу Орлову. Она была рада увидеть маленькую Луну.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Поклонники восхитились тем, как выглядит дочка Натальи. Многие отметили, что девочка быстро растет. Другие тоже почтили память Жанны, которая ровно 8 лет назад ушла из жизни. До сих пор многие с трудом могут поверить, что экс-солистка «Блестящих» ушла из жизнь. Фанаты продолжают слушать ее песни.