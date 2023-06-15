Сестра Жанны Фриске вместе с маленькой дочкой посетила могилу певицы: встретилась с Ольгой Орловой

15 июня сестра Жанны Наталья приехала на кладбище, чтобы почтить ее память. На этот раз она взяла с собой дочку Луну, которой исполнился один год не так давно. малышка была в шортиках и футболке. У могилы певицы Наталья встретила лучшую подругу Фриске Ольгу Орлову. Она была рада увидеть маленькую Луну.

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