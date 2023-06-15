Звездный уикенд: Арзамасова засняла, как маленький сын наслаждается малиной и в комбинезоне бегает по улице

Лиза Арзамасова уже много лет снимается в кино. Она стала популярной, когда снялась в ситкоме «Папины дочки». Но потом актриса снялась и в других проектах, а также начала играть в театре. При этом ей удалось построить личную жизнь. Она счастлива в браке с Ильей Авербухом. У пары растут сын Лев.
На этот раз Арзамасова показала, как провела выходные с семьей. Она засняла, как сын кушал малинку, которую насадил на пальчики для удобства. Авербух при случае обнимал и целовал свою жену. А во время прогулок Лев бегал в комбинезоне из денима и панамке. Они много гуляли и ездили за город. При этом Лиза успевала делать и свои дела.
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Поклонники восхитились кадрами. Многие осыпали пару комплиментами. «Какие классные», «Просто чудо», «Есть на что посмотреть», «Какой солнечный мальчик», «Илья прям светиться», «Лев такой модник», «Ох, сколько всего вы успеваете», «Это так мило», «Мальчик растет счастливым», — стали писать в Сети.