Звездный уикенд: Арзамасова засняла, как маленький сын наслаждается малиной и в комбинезоне бегает по улице

На этот раз Арзамасова показала, как провела выходные с семьей. Она засняла, как сын кушал малинку, которую насадил на пальчики для удобства. Авербух при случае обнимал и целовал свою жену. А во время прогулок Лев бегал в комбинезоне из денима и панамке. Они много гуляли и ездили за город. При этом Лиза успевала делать и свои дела.

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