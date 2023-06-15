В модном цвете лета: Миддлтон в струящемся платье с леопардовым принтом появилась на публике в Уорикшире

Кейт Миддлтон уже давно стала известной на весь мир. Она состоит в браке с наследным принцем Великобритании Уильямом. Супруги не только исполняют свои обязанности, но и растят троих детей. При этом принцесса Уэльская славится еще и своим чувством стиля. Ее образы всегда элегантные.
На этот раз Миддлтон приехала в Детский центр Риверсли-Парк в Нанитоне, Уорикшир. Она увиделась с медицинскими работниками, а также детьми, которым помогает королевский фонд. На публике принцесса Уэльская предстала в струящемся платье миди с леопардовым принтом в модном зеленом цвете. Лук дополнили белые лодочки.
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Кейт Миддлтон. Фото: Global Look Press
Также Миддлтон пообщалась с детьми, которые выстроились на улице. Даже палящее солнце ее не смутило. Принцесса присела, чтобы быть на одном уровне с малышами. Поклонники были очарованы ее внимательностью. А летний образ жены принца Уильяма многих привел в восторг. Она подчеркнула свою хрупкую фигуру.
Кейт Миддлтон. Фото: Global Look Press