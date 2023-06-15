В модном цвете лета: Миддлтон в струящемся платье с леопардовым принтом появилась на публике в Уорикшире

На этот раз Миддлтон приехала в Детский центр Риверсли-Парк в Нанитоне, Уорикшир. Она увиделась с медицинскими работниками, а также детьми, которым помогает королевский фонд. На публике принцесса Уэльская предстала в струящемся платье миди с леопардовым принтом в модном зеленом цвете. Лук дополнили белые лодочки.

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