«А какой животик! Зависть»: Анфиса Чехова в леопардовом мини-бикини обнажила «спелую» грудь в Белеке

На этот раз Анфиса устроила фотосессию на пляже в Белеке. Она щегольнула в леопардовом бикини. Телеведущая обнажила пышные полушария груди. При этом она показала и свой плоский живот. Зачастую Чехову критикую за фотошоп. Однако она не скрывает, что иногда ретуширует фото, так как не обладает фигурой без изъянов.

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