«А какой животик! Зависть»: Анфиса Чехова в леопардовом мини-бикини обнажила «спелую» грудь в Белеке

Анфиса Чехова уже много лет работает на телевидении. Зрители знают ее по шоу для взрослых, которое она вела ни один год. Теперь знаменитость все чаще путешествует. Она растит сына, но это не мешает ей регулярно оказываться за границей. На этот раз звезда проводит время в Турции. Она публикует горячие кадры.
На этот раз Анфиса устроила фотосессию на пляже в Белеке. Она щегольнула в леопардовом бикини. Телеведущая обнажила пышные полушария груди. При этом она показала и свой плоский живот. Зачастую Чехову критикую за фотошоп. Однако она не скрывает, что иногда ретуширует фото, так как не обладает фигурой без изъянов.
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Анфиса Чехова. Фото: соцсети звезды
Поклонники были восхищены тем, как выглядит в 45 лет звезда. Многие осыпали ее комплиментами. «Красивая Анфиса на фоне великолепного моря и неба!», «Какой плоский живот», Фигурка шикарная«, «А какой животик! Зависть», «Ой, как она вкусно пьет эту водичку», — стали писать в Сети.