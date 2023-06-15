Наталья Водянова в пышном платье невесты щегольнула на показе во Флоренции: глаз не отвести

На этот раз Водянова приехала во Флоренцию. Она приняла участие в мероприятии British Vogue x LuisaViaRoma. На подиуме модель щегольнула в пышном белом платье с многослойной юбкой, объемными рукавами и бантом на корсете. Она продемонстрировала свои длинные ноги и фирменную походку.

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