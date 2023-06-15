Наталья Водянова в пышном платье невесты щегольнула на показе во Флоренции: глаз не отвести

Наталья Водянова уже много лет строит карьеру в индустрии моды. Она стала одной из самых известных российских моделей в мире. Примечательно, что живет звезда в Париже, где растит детей с мужем Антуаном Арно. За последний год она почти не выходила в свет и перестала вести соцсети.
На этот раз Водянова приехала во Флоренцию. Она приняла участие в мероприятии British Vogue x LuisaViaRoma. На подиуме модель щегольнула в пышном белом платье с многослойной юбкой, объемными рукавами и бантом на корсете. Она продемонстрировала свои длинные ноги и фирменную походку.
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Наталья Водянова. Фото: Global Look Press
Поклонники были в восторге от того, как выглядит мама пятерых детей. В 41 год Наталья держит себя в форме. Напомним, что у нее растут Максим и Роман, рожденные от французского миллиардера. А также у звезды есть дети от первого брака с британском аристократом Джастином Портманом: Лукас, Нева и Виктор.