Актриса из картины «Карнавальная ночь» Евгения Шмелева умерла в нищете

В четверг, 15 июня, стало известно о том, что умерла артистка советского кино Евгения Шмелева. Женщина прожила прожила 90 лет. Актриса запомнилась зрителям по фильму «Карнавальная ночь». В этой картине она сыграла вместе со своими сестрами. Трио исполнило знаменитую песню «Таня-Танечка».

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Последние годы актрисы прошли в крайней нужде. Евгения Владимировна жила вместе с сестрами, и пожилые женщины не могли найти средств даже на ремонт квартиры.

О бедственном положении советских звезд рассказал Андрей Малахов. Ведущий телеканала «Россия 1» не только поведал историю сестер в выпуске передачи «МАЛАХОВ», но и объявил на всю страну, что вопрос с ремонтом был решен. По словам Малахова, эта помощь стала новогодним подарком для Шмелевых.

Источник: Telegram-канал Андрея Малахова