«Какой срам»: Бузова обнажилась на массажном столе, едва прикрыв свои «булочки» полотенцем

Ольга Бузова уже много лет работает на телевидении. Она стала одной из самых известных персон в стране. Артистка продолжает сниматься в шоу и давать концерты. Она предпочитает регулярно щеголять в смелых нарядах. Ольга любит быть в центре внимания. Но в последнее время ее критикуют за пополневшие формы.
На этот раз телеведущая нашла время, чтобы посетить массажный кабинет. Она сначала показала лицо без макияжа. При этом артистка прикрыла грудь полотенцем. А затем Бузова перевернулась на живот, оголив свой тыл. Полотенце едва прикрыло ее ягодицы. Однако это нисколько не смутило знаменитость.
«Нет предела совершенству», — отметила она.
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Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Ольга. Однако слишком смелые фото многих смутили.
«Ну где скромность?», «Это очень вульгарно», «Когда она научится сдерживать себя», «Это уже слишком», «Орех хороший, но зачем такое выставлять?», «Какой срам», «Оденьте ее», — стали писать пользователи Сети.