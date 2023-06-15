«Какой срам»: Бузова обнажилась на массажном столе, едва прикрыв свои «булочки» полотенцем

На этот раз телеведущая нашла время, чтобы посетить массажный кабинет. Она сначала показала лицо без макияжа. При этом артистка прикрыла грудь полотенцем. А затем Бузова перевернулась на живот, оголив свой тыл. Полотенце едва прикрыло ее ягодицы. Однако это нисколько не смутило знаменитость.

«Нет предела совершенству», — отметила она.

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