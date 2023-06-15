Наталья Рудова расстегнула шорты прямо на улице, обнажив свои прелести: игриво смотрит в камеру и трогает себя

На этот раз Рудова решила похвастаться обновками. Она надела алый топик и джинсовые шорты. Актриса сразу вышла на улицу, демонстрируя точеную фигуру. Однако она расстегнулу ширинку. Блондинка игриво подняла камеру вверх, оголив живот и засветив свою «ложбинку греха». Наталья удобный летний лук, который можно носить без лифчика.

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