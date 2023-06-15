СМИ сообщают о возвращении программы «Давай поженимся» в эфир

Лариса Гузеева много лет вела передачу «Давай поженимся!», но в 2022 году она перестала выходить в эфир. Зрители стали ждать возвращения популярного проекта. И вот 15 июня СМИ сообщили, что якобы «Давай поженимся» снова будет транслироваться на Первом канале.
При этом официального подтверждения этому не было. Программа, возможно, вернется в эфир Первого канала. Но пока это только слухи. По нашим данным, программа еще не снималась.
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Напомним, что передача выходила с 28 июля 2008 года. Лариса Гузеева вела шоу, а помогали ей телесваха Роза Сябитова и астролог Василиса Володина. Проект был направлен на помощь в создании семьи. Герой программы поочередно встречается с тремя невестами или женихами, а в конце программы делает выбор: с кем из них он хотел бы продолжить отношения.