СМИ сообщают о возвращении программы «Давай поженимся» в эфир

Лариса Гузеева много лет вела передачу «Давай поженимся!», но в 2022 году она перестала выходить в эфир. Зрители стали ждать возвращения популярного проекта. И вот 15 июня СМИ сообщили, что якобы «Давай поженимся» снова будет транслироваться на Первом канале.

При этом официального подтверждения этому не было. Программа, возможно, вернется в эфир Первого канала. Но пока это только слухи. По нашим данным, программа еще не снималась.