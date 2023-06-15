41-летняя Подольская скинула белоснежный комбинезон на пляже: в черном мини-бикини козырнула манкой фигурой

Наталья Подольская много лет выступает на сцене. Она регулярно дает концерты. В 41 год артистка старается держать себя в форме. Она родила двоих сыновей — Артемия и Ивана. Певица воспитывает их вместе с мужем Владимиром Пресняковым. Недавно звезда решила улететь в Испанию отдыхать.
На этот раз Наталья проводит время с детьми и своей сестрой на морском побережье. Она в белоснежном комбинезоне покрасовалась у воды. Певица блеснула своими формами. Потом она скинула наряд и осталась в черном минии-бикини. Подольская козырнула манкими формами. Она поиграла в воде с подросшим наследником.
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Наталья Подольская. Фото: соцсети звезды
«Для меня моя лента — это мой альбом фотографий. Моя память и мои воспоминания. Моя жизнь и эмоции, семья и друзья и конечно любимая работа. Люблю пересматривать и вспоминать. Кстати, сегодня рассказывала Теме, что именно в Дении он сделал свои первые шаги — в 1 год, 1 месяц и 10 дней», — написала звезда.
Поклонники отметили, что она выглядит очень молодо. Фигура артистки сразила народ.
Наталья Подольская с сыном. Фото: соцсети звезды