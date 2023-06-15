41-летняя Подольская скинула белоснежный комбинезон на пляже: в черном мини-бикини козырнула манкой фигурой

На этот раз Наталья проводит время с детьми и своей сестрой на морском побережье. Она в белоснежном комбинезоне покрасовалась у воды. Певица блеснула своими формами. Потом она скинула наряд и осталась в черном минии-бикини. Подольская козырнула манкими формами. Она поиграла в воде с подросшим наследником.

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