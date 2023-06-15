Курбан Омаров рассказал о тайных талантах своей девушки: теперь понятно, почему он так счастлив

Курбан Омаров продолжает наслаждаться счастьем в отношениях со своей юной избранницей Валерией. Мужчина и раньше хвалил любимую по любому поводу, считая ее идеалом. А после переезда в Дубай, кажется, утвердился в своем мнении окончательно.

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Дело в том, что девушка продемонстрировала ему свои кулинарные способности. По заверениям Курбана, Лера готовит замечательные завтраки и ужины.