Курбан Омаров рассказал о тайных талантах своей девушки: теперь понятно, почему он так счастлив

Курбан Омаров продолжает наслаждаться счастьем в отношениях со своей юной избранницей Валерией. Мужчина и раньше хвалил любимую по любому поводу, считая ее идеалом. А после переезда в Дубай, кажется, утвердился в своем мнении окончательно.
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Дело в том, что девушка продемонстрировала ему свои кулинарные способности. По заверениям Курбана, Лера готовит замечательные завтраки и ужины.
«Я на работу ухожу, а у меня яичница шакшука, салат с авокадо, яйцо пашот, бутерброды с лососем. С работы возвращаюсь: у меня суп куриный, жаркое, тушеное мясо, тушеная картошечка», — похвастался Омаров в своем блоге.